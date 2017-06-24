Справа Гужви: Посередник пішов на угоду зі слідством

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Субота, 24 червня 2017, 13:46

Затриманий у "справі Гужви" посередник пішов на співпрацю зі слідством і дає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження.

Про це 24 червня в ефірі телеканалу "112 Україна"п овідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Ознайомившись з текстом підозри та частково ознайомившися з доказами, які були оприлюднені, затриманий пішов на співпрацю зі слідством та  надає викривальні покази щодо обставин кримінального провадження", - повідомила Максимець.

Згодом за рішенням суду затриманому разом з Гужвою посереднику суд обрав запобіжний захід у вигляді 2 місяців цілодобового домашнього арешту на території м.Харків. 

"Щодо іншого фігуранта (справи) - керівника інтернет-видання (Ігоря Гужви) - прокуратура проситиме для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3 млн. гривень", - додала речниця прокуратури Києва. 

Також вона додала, що судове засідання у "справі Гужви", яке мало розпочатися о 13:00 у Шевченківському суді Києва, має розпочатися найближчим часом.

Українська правда 

Теми: ЗМІ хабар прокуратура суд
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