У Львові за день очистять більше 100 сміттєвих майданчиків

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Субота, 24 червня 2017, 17:20

У Львові очищено 60 переповнених сміттєвих майданчиків, до кінця дня планується очистити ще 50.

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко в Facebook.

"За оперативною інформацією департаменту ЖКГ Львівської ОДА, очищено 60 переповнених майданчиків. За планом, який розробили у Львівській ОДА разом із перевізниками сьогодні очистять від ТПВ ще 50 майданчиків", - написав він.

Зубко додав, що спецтехніка працювала і вночі.

Разом з тим, як повідомив заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак, станом на ранок суботи в місті залишалося перенакопиченим понад 12 тисяч 205 тон сміття, йдеться на сайті Львівської міськради.

За попередню добу з міста було вивезено 642 тони ТПВ, з них — 426 тон — за угодами, які перевізники мали укладені раніше, і 214 тон — за домовленостями, які уклали після комісії з питань ТЕБ і НС.

"Відтак, динаміка щодо вивезення ТПВ покращилась — вивезено на 40 тон більше сміття, ніж продукує місто в добу", - повідомив Бабак.

Відтак, станом на ранок суботи в місті з 1237 майданчиків житлового фонду перенакопиченими є 533 майданчики, що становить 43%. Загалом це 7 тис 995 тон.

Як повідомлялося, раніше мер Львова Андрій Садовий погодився віддати Львівській облдержадміністрації функції вивезення сміття з міста.

За словами голови ЛОДА, міська влада повинна передбачити 300 млн гривень на рік субвенції з міського бюджету для облдержадміністрації, поки вона виконуватиме функції вивозу сміття. Зі свого боку, адміністрація зобов’язується за 20 днів вивезти накопичене у місті сміття, а також до 2019 року збудувати завод з вторинної переробки та утилізації твердих побутових відходів.

У середу, 21 червня, віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові заявив, що вивозити сміття зі Львова почнуть з четверга. Проте він не захотів публічно оголошувати місця вивезення, кажучи, що інакше почнуться протести та блокування.

Українська правда

Теми: Львів
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