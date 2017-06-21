Львівське сміття почнуть вивозити з четверга

У четвер почнуть вивозити накопичене у Львові сміття.

Про це заявив віце-прем’єр Геннадій Зубко на брифінгу у Львові у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завтра ми почнемо вивозити. Вже визначилися з обсягами і транспортом - потрібно приблизно 600 рейсів. Куди возити - інше питання", - сказав Зубко.

Віце-прем’єр сказав, що не хоче публічно оголошувати місця вивезення, оскільки, якщо це зробити, почнуться протести та блокування. На його думку, це пов’язане з тим, що жителі багатьох регіонів країни мають негативний досвід, адже львівське сміття вивозили і викидали посадками.

Крім того, Зубко пропонує розглянути питання про влаштування тимчасового полігону на території ТЕЦ-2, де місто планує побудувати сміттєпереробний завод.

"Там 125 гектарів площі і логічно, щоб такий полігон розмістився поблизу майбутнього заводу", - зазначив урядовець

Він також зазначив, що питання про ситуацію з вивезенням відходів зі Львова розглядатимуть на засіданні Державної комісії з питань надзвичайних ситуацій.

Водночас мер Львова Андрій Садовий заявив, що зустріч не принесла очікуваних результатів.

"Я не почув, куди нам вивозити сміття, у нас критична ситуація", - сказав Садовий.

Він також проти облаштування тимчасового полігону у Львові.

"Це не мудра думка, тому що це неможливо в зв'язку з нормами законодавства, а крім того, Львів дуже компактне місто", - наголосив Садовий.

Як повідомлялося, віце-прем’єр Геннадій Зубко пообіцяв допомогти Львову вирішити сміттєві проблеми, але попросив прибрати з цього питання політику та піар.

21 червня прем’єр Володимир Гройсман відправив до Львова віце-прем'єра і екологів.

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що отримав 229 відмов на свої 495 звернень до обласних та місцевих органів влади прийняти львівське сміття, скани цих відмов наведені на сайті Львівської міськради.

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Як відомо, Як відомо, публічна перепалка Садового і Гройсмана з приводу сміття у Львові триває з 14 червня, вони звинувачують один одного у тому, що проблему роками не вирішували.

19 червня соратник Садового, лідер парламентської фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування через проблему сміття.

Березюк та його колега Оксана Сироїд голодують, вживаючи воду, під Адміністрацією президента і чекають на рішення президента та Ради національної безпеки й оборони, які допоможуть створити сміттєвий полігон під Львовом.