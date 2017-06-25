Біля іспанського узбережжя врятовано більше 200 мігрантів

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Неділя, 25 червня 2017, 04:37

У суботу біля південного узбережжя Іспанії було врятовано більше 200 мігрантів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на морську пошуково-рятувальну службу Іспанії.

Відзначається, що мігранти були виявлені, коли вони дрейфували в шести човнах. Три судна були врятовані в Гібралтарській протоці, інші - біля південного узбережжя Іспанії Альмерії.

Раніше на цьому тижні в Середземному морі були врятовані ще 414 мігрантів.

Агентство повідомляє, що в минулому році було врятовано 6 726 мігрантів при спробі потрапити в Іспанію по морю.

Теми: міграція
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