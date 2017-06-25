Доба в АТО: 26 обстрілів, двоє військових ЗСУ загинули

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Неділя, 25 червня 2017, 07:41

За минулу добу, незважаючи на перемир'я,  бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в тому числі і з забороненої зброї.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу двоє українських військових загинули, один був поранений, ще двоє отримали бойові травми.

На Приморському напрямку террорісти 7 разів відкривали вогонь.

"На цій ділянці лінії фронту перемир'я протрималося фактично до шостої години вечора, після чого загарбники до опівночі декілька разів обстрілювали підрозділи ЗС України, які тримають оборону в районі Широкиного та Павлополя", - йдеться в повідомленні.

Бойовики били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь 8 разів.

Один з опорних пунктів ЗСУ в південному передмісті Авдіївки сепаратисти обстріляли зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів бойовики вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького.

В районі Невельського "працював" снайпер. По українським військовим в районі Кам'янки бойовики били з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Також вже пізно ввечері з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів і протитанкового ракетного комплексу були обстріляні українські опорні пункти в південному передмісті Авдіївки.

На Луганському напрямку терористи били 11 разів.

"Ще на початку доби бойовики обстріляли українських воїнів в районі Катеринівки із мінометів калібру 120 мм. З мінометів такого ж калібру, а також менш потужних калібру 82 мм та 100-мм артилерії, окупанти вже вечері двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО поблизу Троїцького", - відзначили в штабі.

Крім того, протягом минулої доби бойовики били неподалік Кримського, Новотошківського, Новоалександрівки і Новозванівки з різноманітного піхотного озброєння і БМП.

Як повідомлялося 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.

Теми: АТО Донбас
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