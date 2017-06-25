За 2 тижні безвізу до ЄС не пустили 33 українців

4947 переглядів
Неділя, 25 червня 2017, 10:57

З початку дії безвізового режиму до Євросоюзу не пустили 33 українців.

Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк, йдеться на сайті МВС.

За його словами, з 11 червня станом на 00.00 годин 23 червня прикордонна служба України оформила 741 тисячу 795 громадян, які виїхали до Європейського Союзу. З них 156 тисяч 916 - за біометричними паспортами. Він наголосив, що це становить 29% від загальної кількості.

Перший заступник голови Держприкордонслжуби нагадав, що є певний перелік вимог та причин, на підставі яких людині можуть відмовити у перетині кордону.

"Коли виникають якісь проблеми та питання, то вони, як правило, вирішуються на місці. Але ще не зафіксовано випадку, щоб із Польщі, наприклад, когось повернули за порушення терміну перебування як студента. В кожному конкретному випадку компетентні органи розбираються ретельно в тій чи іншій ситуації", - додав Серватюк.

Як відомо, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони (за винятком Великої Британії та Ірландії).

Теми: ЄС візи
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Польща не хоче пішохідного пункту перетину кордону з Україною 23 червня 2017, 18:21
Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії 22 червня 2017, 21:56
У Брюсселі на саміті мають узгодити продовження санкцій проти РФ 22 червня 2017, 09:44
powered by lun.ua
Головні новини
За 2 тижні безвізу до ЄС не пустили 33 українців
Доба в АТО: 26 обстрілів, двоє військових ЗСУ загинули
СЦКК: Торецьку загрожує техногенна катастрофа
"Перемир'я": двоє українських військових загинуло, двоє поранені
Усі новини
Вірші

Любов, страх, смерть: 5 грузинських поетів, яких варто знати

Книга

Уривок з бестселера "Поштовх" Річарда Талера і Каса Санстейна