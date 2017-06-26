ФСБ: Теракт у метро Петербурга готували з допомогою Telegram

1511 переглядів
Понеділок, 26 червня 2017, 09:25

Федеральна служба безпеки Росії вважає, що теракт у метро Санкт-Петербурга 3 квітня підготували з допомогою месенджера Telegram.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ Росії, передає "Интерфакс".

"У ході оперативного супроводу розслідування теракту 3 квітня цього року в метрополітені Санкт-Петербурга ФСБ Росії отримано достовірну інформацію про використання терористом-смертником, його спільником і іноземним куратором месенджера Telegram для приховування своїх злочинних задумів на всіх стадіях організації та підготовки терористичного акту", – стверджується у ньому.

Доповнюється…

Теми: Росія тероризм соцмережі інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Журналіст: В Одесі затримали агента ФСБ, який передавав дані через генконсула РФ 26 червня 2017, 02:59
На радіо "Ехо Москви" запустять україномовну передачу 26 червня 2017, 00:16
Навальному, що відбуває місячний арешт, викликали "швидку" 25 червня 2017, 23:14
powered by lun.ua
Головні новини
Матіос: Журналіст збрехав, що я пропонував йому $10 тисяч хабара
Хроніка 26 червня. Ющенко встав на плечі Кучми, а Царьов вирішив царювати
Лукаш: Застава за Гужву буде внесена 26 червня
СЦКК: Бойовики ОРЛО готують провокації, хочуть зірвати перемир'я
Усі новини
Жінки-військові

"Тобі ще дітей народжувати". Як жінки-військові борються за свої права

Фото

Потонути у смітті за рік: фотограф 4 роки не викидав відходів, щоб показати катастрофу