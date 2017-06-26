ФСБ: Теракт у метро Петербурга готували з допомогою Telegram

Федеральна служба безпеки Росії вважає, що теракт у метро Санкт-Петербурга 3 квітня підготували з допомогою месенджера Telegram.



Про це йдеться в повідомленні Центру громадських зв'язків ФСБ Росії, передає "Интерфакс".



"У ході оперативного супроводу розслідування теракту 3 квітня цього року в метрополітені Санкт-Петербурга ФСБ Росії отримано достовірну інформацію про використання терористом-смертником, його спільником і іноземним куратором месенджера Telegram для приховування своїх злочинних задумів на всіх стадіях організації та підготовки терористичного акту", – стверджується у ньому.

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