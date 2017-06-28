До 2020 року США можуть стати глобальним постачальником зрідженого газу

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Середа, 28 червня 2017, 03:08

США зможуть стати чистим експортером енергоносіїв вже в 2020 році і планують вийти на глобальний ринок зрідженого природного газу (ЗПГ).

Про це заявили в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна.

"Будучи чистим імпортером (енергоресурсів - ІФ), починаючи з 1953 року, США можуть стати нетто-експортером вже в 2020 році", - йдеться в повідомленні Білого дому, поширеному у вівторок.

У повідомленні також зазначається, що "газова революція в США приведе до того, що наша країна стане глобальним гравцем як експортер ЗПГ".

Як підкреслюється в документі, експорт ЗПГ США з 2016 до 2040 року може "збільшити на $ 118 млрд доходи федерального бюджету".

Теми: газ США
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