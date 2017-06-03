Тіллерсон вивчає можливості для участі США в питаннях Донбасу

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Субота, 3 червня 2017, 05:56

Ситуація на сході України є дуже важливою частиною політики США щодо України, тому держсекретар Рекс Тіллерсон вивчає різні варіанти участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявила журналістам у п'ятницю посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє "Укрінформ".

"Ми переглядаємо нашу політику щодо України і, я думаю, рухаємося вперед в дуже позитивному напрямку. Очевидно, що ситуація на сході є дуже важливою частиною цього, і ми будемо всіляко підтримувати Україну. Держсекретар Тіллерсон уважно вивчає всі можливі варіанти нашої участі у вирішенні цього питання", - відповіла вона на запитання, чи розглядають США можливість участі в "нормандському" або якомусь іншому форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теми: США Донбас
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