Тіллерсон вивчає можливості для участі США в питаннях Донбасу

Ситуація на сході України є дуже важливою частиною політики США щодо України, тому держсекретар Рекс Тіллерсон вивчає різні варіанти участі Сполучених Штатів у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

Про це заявила журналістам у п'ятницю посол США в Україні Марі Йованович, повідомляє "Укрінформ".

"Ми переглядаємо нашу політику щодо України і, я думаю, рухаємося вперед в дуже позитивному напрямку. Очевидно, що ситуація на сході є дуже важливою частиною цього, і ми будемо всіляко підтримувати Україну. Держсекретар Тіллерсон уважно вивчає всі можливі варіанти нашої участі у вирішенні цього питання", - відповіла вона на запитання, чи розглядають США можливість участі в "нормандському" або якомусь іншому форматі для врегулювання конфлікту на Донбасі.