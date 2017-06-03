У Криму збройні сили РФ налічують близько 60 тисяч осіб - ЗМІ

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Субота, 3 червня 2017, 11:57

В окупованому Росією Криму загальна чисельність угруповань збройних сил РФ становить приблизно 60 тисяч чоловік, в перспективі чисельність військовослужбовців РФ може вирости до 100-120 тисяч.

Про це в статті ZN.UA пишуть представили експерти фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко, Юрій Смілянський, Тетяна Гучакова і Ольга Корбут.

"Фактично РФ створила і продовжує швидко нарощувати так звану Зону заборони доступу - A2AD, A2 / AD (anti-access and area denial zone), захищену "сферу", в яку війська противника не можуть потрапити без ризику зазнати неприйнятної шкоди", - зазначають експерти.

"Сфера" з центром у Криму утворена різними типами ракетних комплексів сухопутного і морського базування ("Іскандер" і "Калібр"), берегових протикорабельних комплексів ("Бастіон" і "Бал"), ракетних комплексів ППО (С-300, С- 400, Бук-2М, "Панцир"), комплексів радіоелектронної боротьби і т.і. 

Також зазначається можливість розміщення на території Криму ядерних боєголовок для морських і берегових ракетних комплексів.

Теми: Крим Росія армія анексія
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