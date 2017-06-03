Асброськін показав, чим бойовики "вітають" мешканців Авдіївки

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Субота, 3 червня 2017, 14:32

У п'ятницю, 2 червня, бойовики обстріляли стару Авдіївку з танків. 

Про це повідомив глава управління Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін. 

За його даними, обстріл відбувся о 23:30.

"Частково зруйнований будинок на вул.Чернишевського, 36. На щастя, ніхто не постраждав. Ось такі руйнівні "привітання" надсилають окупанти мирним жителям на підконтрольній Україні території", - зазначив Аброськін та опублікував фото снарядів, що виявили після обстрілу у Авдіївці.

 
 
Фото з facebook В.Аброськіна

Теми: АТО зброя Донбас
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