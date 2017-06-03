Трамп запропонував інвестбанкіру посаду командувача ВМС США

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Субота, 3 червня 2017, 16:44

Президент США Дональд Трамп запропонував інвестиційному банкіру та морському льотчику у відставці Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США.

Як повідомляє The New York Times, про висування кандидатури Спенсера на посаду Трамп оголосив 2 червня. 

Як зазначає ЗМІ, кандидатура Спенсера на цю посаду - друга: першим був Філіп Білден, теж бізнесмен, який відмовився від посади через конфлікт інтересів у разі призначення. 

Якщо кандидатуру Спенсера буде затверджено, він керуватиме військово-морським флотом та морською піхотою. 

Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management,  також він був фінансовим директором в Intercontinental Exchange.

Теми: Трамп США армія
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