Трамп запропонував інвестбанкіру посаду командувача ВМС США

Президент США Дональд Трамп запропонував інвестиційному банкіру та морському льотчику у відставці Річарду Спенсеру посаду командувача ВМС США.

Як повідомляє The New York Times, про висування кандидатури Спенсера на посаду Трамп оголосив 2 червня.

Як зазначає ЗМІ, кандидатура Спенсера на цю посаду - друга: першим був Філіп Білден, теж бізнесмен, який відмовився від посади через конфлікт інтересів у разі призначення.

Якщо кандидатуру Спенсера буде затверджено, він керуватиме військово-морським флотом та морською піхотою.

Спенсер є одним з керівників компанії Fall Creek Management, також він був фінансовим директором в Intercontinental Exchange.