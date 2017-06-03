Красногорівку обстріляли з мінометів, поранено жінку

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Субота, 3 червня 2017, 18:11

Внаслідок мінометного обстрілу бойовиками Красногорівки в суботу постраждала місцева мешканка.

Про це повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За його словами, в районі вул. Восточна осколкове поранення шиї отримала жінка 1952 року народження. Швидка везе постраждалу до Курахівської лікарні.

Разом з тим, українська сторона СЦКК повідомила, що впродовж дня 3 червня бойовики двічі обстріляли житловий сектор Красногорівки, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю. Одна з мін калібру 82 мм влучила у двір Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. Дітей та викладачів у школі в цей час не було.

В тому ж мікрорайоні ще дві міни розірвалися біля житлового будинку, де й було поранено місцеву мешканку.

На місці обстрілу працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація про руйнування та інші наслідки цього теракту проти мирних жителів Красногорівки уточнюється.

Українська правда

Теми: АТО Донецька область
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