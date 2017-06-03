Глава МЗС Німеччини поговорив з Путіним про Україну

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель у ході свого візиту до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум, який проходить 1-3 червня, обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Morgen Web.

"У нас є надія, що тепер "нормандський формат" продовжиться на вищому рівні, аж до глав держав і урядів", - заявив після зустрічі Габріель.

Далі ЗМІ підкреслює, що німецький міністр дав зрозуміти, що умовою зняття санкцій буде виконання Росією умов Мінських домовленостей 2015 року, "від чого Москва далека", додає автор.

Портал зазначає, що вечеря, яка позиціонувалася як "приватна", тривала більше ніж дві години і затягнулася до о пів на другу ночі. На ній був присутній екс-канцлер ФРН Герхард Шрьодер, друг Володимира Путіна.

До вечері Габріель 45 хвилин розмовляв з російським президентом віч-на-віч. А ось зі своїм візаві Сергієм Лавровим, переговори з яким анонсувалися німецьким МЗС, його глава в п'ятницю не зустрівся.

Це вже другий візит Габріеля до Росії після вступу його на посаду міністра закордонних справ в кінці січня.