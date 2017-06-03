Глава МЗС Німеччини поговорив з Путіним про Україну

719 переглядів
0
Субота, 3 червня 2017, 19:41

Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель у ході свого візиту до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум, який проходить 1-3 червня, обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Morgen Web.

"У нас є надія, що тепер "нормандський формат" продовжиться на вищому рівні, аж до глав держав і урядів", - заявив після зустрічі Габріель.

Далі ЗМІ підкреслює, що німецький міністр дав зрозуміти, що умовою зняття санкцій буде виконання Росією умов Мінських домовленостей 2015 року, "від чого Москва далека", додає автор.

Портал зазначає, що вечеря, яка позиціонувалася як "приватна", тривала більше ніж дві години і затягнулася до о пів на другу ночі. На ній був присутній екс-канцлер ФРН Герхард Шрьодер, друг Володимира Путіна.

До вечері Габріель 45 хвилин розмовляв з російським президентом віч-на-віч. А ось зі своїм візаві Сергієм Лавровим, переговори з яким анонсувалися німецьким МЗС, його глава в п'ятницю не зустрівся.

Це вже другий візит Габріеля до Росії після вступу його на посаду міністра закордонних справ в кінці січня.

Теми: Німеччина Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Світові лідери засудили рішення Трампа з клімату 2 червня 2017, 07:09
Чому Німеччині варто більше інвестувати в Європу 29 травня 2017, 14:32
Заступники голів МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться в Берліні 28 травня 2017, 15:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Красногорівку обстріляли з мінометів, поранено жінку
КНДР: США самі наближають день перетворення континенту на попіл
Аброськін показав, чим бойовики "вітають" мешканців Авдіївки
У штабі підтвердили втрати за добу: двоє загинули, 5 поранено
Усі новини
Любомир Гузар

Усвідомлюючи відповідальність перед Богом…

Dog-friendly

Сім київських закладів, куди пускають з тваринами