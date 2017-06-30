Хуг: Минулого тижня обстрілів було менше, але 6 цивільних постраждали

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П'ятниця, 30 червня 2017, 15:00

Минулого тижня, 19-25 червня, кількість порушень режиму припинення вогню на сході України знизилася на 40% у порівняні з тижнем до того.

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг на брифінгу 30 червня.

Спостерігачі зафіксували 110 вибухів, спричинених забороненою Мінськими угодами зброєю, що на 80% менше (минулого тижня було 617).

Зменшення насильства минулого тижня було тимчасовим. 19-25 червня СММ побачила новий сплеск насильства.

Місія підтвердила 6 жертв насилля серед цивільних осіб, у тому числі 2 смертельних випадках, коли вибухи сталися в житлових районах

29 червня впродовж 3 годин спостерігачі СММ у Ясинуватій зафіксували 500 вибухів, а число вибухів у Попасній було неможливо підрахувати, сказав Хуг.

Крім того, свобода пересування місії ОБСЄ впродовж тижня обмежували 17 разів у районах, підконтрольних бойовикам, і один раз – на території, підконтрольній Києву.

Минулого вівторка СММ ОБСЄ потрапляла в небезпеку у вівторок у Ясинуватій, а у п’ятницю в Золотому, де патруль потрапив у вогонь.  

Безпілотники спостерігачів знову обстрілювали – зокрема, у Затишному в понеділок, намагаючись завадити їм збирати інформацію.

Також СММ не змогла моніторити межу поблизу Новоазовська: бойовики "ДНР" вимагали письмового дозволу, хоча ОБСЄ отримала такий дозвіл у Мінську.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО бойові дії ОБСЄ
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