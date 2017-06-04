SpaceX запустила ракету Falcon 9 і успішно посадила перший ступінь

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Неділя, 4 червня 2017, 03:22

Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космічним вантажним кораблем Dragon для Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляє NASA.

Після запуску ракети-носія, відбулося відділення головного двигуна і вантажівка продовжила рух до космічної станції.

У свою чергу, компанія SpaceX повідомила, що перший ступінь ракети Falcon 9 успішно здійснив посадку в посадочної зоні-1.

Вантажівка доставить на МКС понад 2700 кг матеріалів для наукових досліджень і продовольства.

Теми: космос технології США
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