Американці вийшли на марші проти Трампа

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Неділя, 4 червня 2017, 06:12

Гострі політичні пристрасті навколо виходу США з Паризької кліматичної угоди і зв'язків президента Дональда Трампа з Росією вивели людей на вулиці міст по всьому світу.

Про це пише AFP.

Рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди, яка покликана скоротити шкідливі викиди і уповільнити глобальне потепління, викликало хвилю загального осуду і спровокувало численні марші протесту.

Найбільший з багатьох американських мітингів, організованих як "Марш правди" відбувся в Нью-Йорку, де близко 3 тисяч протестуючих пройшли від площі Фолі до нижнього Манхеттена з гаслами "Брехун!", "Замкнути його!", "Поверніть (під контроль – ред.) Америку!"

 

Майже стільки ж людей зібралися навколо монумента Вашингтона в столиці США, щоб аналогічним чином вимагати повного і незалежного розслідування тверджень, що Трамп  або його помічники були у змові з Росією напередодні президентських виборів в США в минулому році, щоб допомогти йому перемогти.

 "Президент працює для американського народу, а не для іноземних чиновників по всьому світу", заявила Лінда Сарсор, організатор маршу і співголова "Маршу Жінок", що відбувся у Вашингтоні в січні.

Одна з активісток закликала "продовжувати наполегливо працювати, щоб приєднати наші голоси, поки йому не буде оголошено імпічмент".

 

Марші були проведені в містах від Портленду, штат Орегон, на західному узбережжі США, до Мюнхена (Німеччина) і Ліми (Перу). Демонстранти також вимагали, щоб Трамп оприлюднив свої податкові декларації, що є традицією серед американських президентів, якій Трамп вперто відмовляється слідувати.

Демонстрації відбуваються за кілька днів до виступу перед комітетом Сенату Джеймса Комі, який, як директор ФБР вів розслідування справи про зв’язки з Росією, перш ніж Трамп звільнив його.

У той же час кілька сотень прихильників Трампа зібралися на вулиці перед Білим домом, щоб вітати рішення Трампа про вихід з кліматичної угоди.

Цей мітинг отримав назву "Піттсбург, не Париж", перефразовуючи заяву президента, в якій він сказав, що "був обраний представляти громадян Піттсбурга, а не Парижа".

 

Один з прихильників Трампа заявив, що договір "обходиться нам мільярди, щоб залишатися в ньому, в той час як інші країни не зобов’язані робити що-небудь".

Кілька осіб на мітингу сказали, що їх не турбує те, що вихід з договору ставить Сполучені Штати поруч з всього двома країнами, які не підписали угоду: Нікарагуа і Сирією.

Насправді, мер Піттсбурга Білл Педуто приєднався до мерів інших 175 американських міст і губернаторів кількох штатів, оголосивши, що його місто буде дотримуватися умов кліматичної угоди.

Піттсбург відомий не тільки як виробник сталі, але як одне з найбільш забруднених міст в країні.

Теми: Трамп США
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