Британські консерватори призупинили передвиборчу кампанію

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Неділя, 4 червня 2017, 11:00

Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.

Про це повідомляє Reuters.  

"Консервативна партія не буде проводити сьогодні кампанію на національному рівні", - повідомив речник Консервативної партії. Він додав, що партія перегляне своє рішення після отримання детальнішої інформації щодо нападів.

Головні опоненти консерваторів лейбористи поки що не давали коментарів з приводу призупинення своєї кампанії.

Водночас редактор британської телемережі ITV  Роберт Пестон повідомив, що британські політики призупинили національну кампанію, однак локальна кампанія – триває. 

У ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

Повідомляється, що до лікарень Лондона  госпіталізували 48 постраждалих.

Європейська правда

Теми: Велика Британія
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