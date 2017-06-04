Британські консерватори призупинили передвиборчу кампанію
Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні.
Про це повідомляє Reuters.
"Консервативна партія не буде проводити сьогодні кампанію на національному рівні", - повідомив речник Консервативної партії. Він додав, що партія перегляне своє рішення після отримання детальнішої інформації щодо нападів.
Головні опоненти консерваторів лейбористи поки що не давали коментарів з приводу призупинення своєї кампанії.
Водночас редактор британської телемережі ITV Роберт Пестон повідомив, що британські політики призупинили національну кампанію, однак локальна кампанія – триває.
У ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.
Повідомляється, що до лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих.
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