Українці не постраждали внаслідок теракту в Лондоні

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Неділя, 4 червня 2017, 11:33

Українців серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні немає.

Про це повідомив Департаменту консульської служби МЗС України в Twitter, посилаючись на інформацію поліції Лондона станом на 10:00.

"Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, співчуття Великобританії та сім'ям загиблих від теракту висловили президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман. 

Як повідомлялося, в ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.

До лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція ліквідувала трьох нападників. 

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