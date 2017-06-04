Українці не постраждали внаслідок теракту в Лондоні
Українців серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні немає.
Інфо поліції #Лондон станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з комп.органами.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 4, 2017
Про це повідомив Департаменту консульської служби МЗС України в Twitter, посилаючись на інформацію поліції Лондона станом на 10:00.
"Українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, співчуття Великобританії та сім'ям загиблих від теракту висловили президент Петро Порошенко та прем'єр Володимир Гройсман.
Жахливий теракт у Лондоні. Сумуємо у ці важкі хвилини разом з усією Великою Британією— Петро Порошенко (@poroshenko) June 4, 2017
Як повідомлялося, в ніч на неділю шестеро осіб було вбито в результаті нападу в центрі Лондона. Терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.
До лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція ліквідувала трьох нападників.
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