У РФ погрожують знести "маєтки українських олігархів" на Ай-Петрі

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Неділя, 4 червня 2017, 12:20

На плато Ай-Петрі в анексованому Криму, крім майданчика торгових кіосків, де вже йде добровільний демонтаж, розташовані елітні маєтки, що належать українським чиновникам і олігархам.

Про це заявив депутат Держдуми РФ Руслан Бальбек в коментарі РИА Новости.

За його словами, добровільне знесення на плато Ай-Петрі, хаотично забудованому готелями, кафе і торговими точками, почалося 22 травня. Тут планується створити особливо охоронювану природну територію регіонального значення. Нижче на плато розташовано ще більше 90 елітних маєтків і готелів.

"Українські олігархи і чиновники намагаються зберегти свою нерухомість в заповіднику Ай-Петрі будь-якою ціною. Власники багатомільйонних палаців пустили в хід найбрудніші прийоми інформаційної війни. На сьогоднішній день з їхнього боку спостерігається небувала активність в медіапросторі Криму", - сказав Бальбек.

За його словами, вони "не гребують нічим, намагаючись сколихнути національний фактор, роблять вкидання у пресі, соціальних мережах, свідомо вводять в оману кримських татар, лякаючи їх нібито спеціально спрямованими репресіями з боку офіційної влади".

"Господарі маєтків на Ай-Петрі, яких в народі називають небожителями, злегка відстали від розуміння сьогоднішніх реалій Криму. Переважна більшість власників кафе, отримавши гарантії від влади республіки, самі розбирають свої приміщення, і тим самим зайвий раз доводять, що для приховування злочину або порушення закону кримськотатарський щит не допоможе", - сказав депутат.

За його словами, після того, як буде демонтовано торговий майданчик, "настане черга й елітного містечка".

Теми: Крим
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