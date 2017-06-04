Один із загиблих у суботу в зоні АТО служив у Нацгвардії

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Неділя, 4 червня 2017, 13:19

Один з загиблих у суботу в зоні АТО воїнів був військовослужбовцем Національної гвардії.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, ще п'ятеро бійців зазнали поранень і травмувань. Один з загиблих – військовослужбовець Національної гвардії України", - сказав він.

Мотузяник також повідомив, що за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 36 обстрілів, 14 з яких із важкої зброї.

На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів, 6 з них із застосуванням важкого озброєння.

На Луганському напрямку сталося 10 ворожих збройних провокацій.

Українська правда

Теми: АТО
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