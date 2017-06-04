У тисняві в Турині постраждали понад 1,5 тис. осіб

59 переглядів
0
Неділя, 4 червня 2017, 16:32

Внаслідок тисняви ​​на центральній площі у Турині (Італія) постраждали понад 1,5 тис. осіб.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

За останніми даними, стан трьох постраждалих оцінюється як критичний.

Прокуратура Турина почала розслідування обставин події.

Раніше повідомлялося, що через тисняву, яка виникла під час масового перегляду матчу Ліги чемпіонів між клубами "Ювентус" та "Реал Мадрид", постраждали понад 1000 осіб. 

Тиснява виникла напередодні пізно ввечері на площі Сан-Карло, де зібралися уболівальники футбольного клубу "Ювентус".

Тисячі присутніх дивилися на встановленому на площі гігантському екрані гру "Ювентуса" з "Реалом" у фінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА, коли в центрі натовпу раптом розірвалися петарди. Звуки, які пролунали, сприйняли як вибухи чи постріли, після чого у натовпі почалася паніка.

Теми: Італія надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У центрі Рима пролунав вибух 12 травня 2017, 11:50
У Середземному морі врятовано 3 тисячі мігрантів 7 травня 2017, 01:44
ЗМІ: Італійці воюють на Донбасі, більше - на боці бойовиків 26 квітня 2017, 11:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МінТОТ: в понеділок Авдіївка може лишитися взагалі без води
Суд виправдав екс-мера Стаханова, який проводив "референдум" - журналіст
МВФ та Світовий банк підтримали пенсійну реформу Гройсмана
Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП
Усі новини
Фото

Як страждає собака в розпеченій на сонці машині, пояснили "на яйцях"

Кіно

Україна і Франція екранізують історичну драму про Анну Ярославну