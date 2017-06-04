Лондон: Внаслідок теракту 21 потерпілий - у критичному стані

Внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.

Такі дані оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я Великобританії, повідомляє DW.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідала декого з потерпілих, які перебувають у лікарнях в південній частині Лондона.

Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що серед потерпілих від теракту є двоє громадян ФРН.

За його даними, один з постраждалих німців зазнав вкрай серйозних травм, наразі німецькі спецслужби та правоохоронці тісно співпрацюють з британськими колегами.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано.

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб.

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.