Лондон: Внаслідок теракту 21 потерпілий - у критичному стані

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Неділя, 4 червня 2017, 20:39

Внаслідок нападу у Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, загалом стаціонарного медичного лікування потребують 36 осіб.

Такі дані оприлюднили у міністерстві охорони здоров'я Великобританії, повідомляє DW

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відвідала декого з потерпілих, які перебувають у лікарнях в південній частині Лондона.

Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що серед потерпілих від теракту є двоє громадян ФРН.

За його даними, один з постраждалих німців зазнав вкрай серйозних травм, наразі німецькі спецслужби та правоохоронці тісно співпрацюють з британськими колегами.

Як відомо, у ніч на 4 червня терористи врізалися у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро. Внаслідок атаки загинули 7 людей, 48 було госпіталізовано. 

Правоохоронці провели спецоперацію у східному районі Лондона, під час якої затримано 12 осіб

За словами глави МВС Британії, виконавці теракту були радикальними ісламістами.

Теми: Велика Британія
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