Коболєв: Україна очікує на 2 остаточних рішення у спорі з "Газпромом"

767 переглядів
0
Неділя, 4 червня 2017, 21:48
УНІАН

Остаточні розрахунки сумми компенсації у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому" будуть відомі після завершення так званої "транзитної справи".

Про це в ефірі "1+1" ввечері 4 червня заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він нагадав, що згідно з рішенням Трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма, за газ, який Україна не відбирала, але Росія наполягає на оплаті за принципом "бери або плати", Україна нічого не платитиме. 

"Нам вдалося також переглянути ціну з 2014 року. Це означає, що за всі обсяги газу, які купував "Нафтогаз", з цього періоду часу "Газпром" має компенсувати нам певну суму. Остаточні розрахунки компенсації займуть, за моїми оцінками, 2-3 місяці", - додав він. 

"Ми очікуємо на два остаточних рішення - у справі про постачання газу, за якою було перше окреме рішення, та у "транзитній справі", яке за графіком мало бути до кінця червня. За нашими очікуваннями, це (рішення) буде довше, оскількі затягнулося рішення по першій справі", - зазначив Коболєв.

Він зауважив, що у разі, якщо "Газпром" відмовиться виконувати рішення арбітражу, це буде "безпрецедентним рішенням". 

"По-друге, "Газпром" має багато активів за кордоном, на які можна накладати арешт, з ним можна боротися в інших судах", - додав глава "Нафтогазу". 

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $45,7 млрд та $17,9 млрд (без відсотків – $36,7 млрд та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".

Українська правда 

Теми: Газпром Нафтогаз суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд розгляне справу арешту активів "Газпрому" у грудні 2 червня 2017, 10:43
Рішення Стокгольмського арбітражу рано оголошувати "перемогою" або "зрадою" - Демчишин 1 червня 2017, 20:42
"Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом 1 червня 2017, 15:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
МінТОТ: в понеділок Авдіївка може лишитися взагалі без води
Суд виправдав екс-мера Стаханова, який проводив "референдум" - журналіст
МВФ та Світовий банк підтримали пенсійну реформу Гройсмана
Після обстрілу ДФС знеструмлена через порив ЛЕП
Усі новини
Фото

Як страждає собака в розпеченій на сонці машині, пояснили "на яйцях"

Dog-friendly

Сім київських закладів, куди пускають з тваринами