Коболєв: Україна очікує на 2 остаточних рішення у спорі з "Газпромом"

Остаточні розрахунки сумми компенсації у спорі "Нафтогазу" та "Газпрому" будуть відомі після завершення так званої "транзитної справи".

Про це в ефірі "1+1" ввечері 4 червня заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він нагадав, що згідно з рішенням Трибуналу при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма, за газ, який Україна не відбирала, але Росія наполягає на оплаті за принципом "бери або плати", Україна нічого не платитиме.

"Нам вдалося також переглянути ціну з 2014 року. Це означає, що за всі обсяги газу, які купував "Нафтогаз", з цього періоду часу "Газпром" має компенсувати нам певну суму. Остаточні розрахунки компенсації займуть, за моїми оцінками, 2-3 місяці", - додав він.

"Ми очікуємо на два остаточних рішення - у справі про постачання газу, за якою було перше окреме рішення, та у "транзитній справі", яке за графіком мало бути до кінця червня. За нашими очікуваннями, це (рішення) буде довше, оскількі затягнулося рішення по першій справі", - зазначив Коболєв.

Він зауважив, що у разі, якщо "Газпром" відмовиться виконувати рішення арбітражу, це буде "безпрецедентним рішенням".

"По-друге, "Газпром" має багато активів за кордоном, на які можна накладати арешт, з ним можна боротися в інших судах", - додав глава "Нафтогазу".

Як відомо, "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $45,7 млрд та $17,9 млрд (без відсотків – $36,7 млрд та 14 млрд) відповідно.

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".

Українська правда