Росія і Білорусь готуються до єдиного міграційного та візового простору

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Понеділок, 5 червня 2017, 14:15

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про формування єдиного міграційного та візового простору на території Росії і Білорусії.

"Уже погоджений і виноситься на затвердження Ради міністрів Союзної держави план заходів щодо формування єдиного міграційного простору на найближче триріччя", - сказав Лавров на прес-конференції зі своїм білоруським колегою.

За його словами, в цьому плані відображені основні елементи, які дозволяють рухатися і до формування єдиного візового простору.

"Більше того, ми завершуємо узгодження міжурядової угоди, яка (...) буде присвячена взаємному визнанню віз і узгодженню дій, які пов'язані з в'їздом іноземних громадян і осіб без громадянства на територію держав-учасниць договору про Союзну державу", - додав він.

Інтерфакс

Теми: Росія Білорусь візи
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