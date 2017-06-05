Міноборони стежить, щоб навчання РФ на кордоні не переросли в акт агресії

Міноборони уважно спостерігає за проведенням несподіваних навчань РФ біля кордонів України, підрозділи на передовій і вздовж державного кордону приведені в підвищений стан готовності.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в понеділок, коментуючи інформацію про те, що в Міноборони РФ заявили про несподівану перевірку військ і боєздатності біля кордонів України і перекидання підрозділів до окупованого Криму.

"Реакція українського військового відомства адекватна. Ми уважно спостерігаємо за перекиданням військ, посилено контроль за повітряним простором, контроль на кордонах, і всіма можливими засобами і способами ми спостерігаємо за тим, щоб ці навчання не переросли неочікувано для нас у якийсь акт агресії. Тому всі, хто зараз перебуває на передовій, а також уздовж державного кордону України, приведені у відповідний стан готовності", - сказав Лисенко.

"Будь-яке навчання є можливою загрозою", - додав речник Міноборони.

За його словами, поведінка Росії "означає, що країна-агресор не полишає спроб залякати як Україну, так і західних партнерів".

Лисенко зазначив, що несподівані тренування або навчання Росія проводить постійно. "Це стосується не лише десантних військ, а й перекидання техніки й військ на територію не тільки РФ, а й Білорусі начебто в рамках спільних навчань", - сказав він.

Українська правда