В РФ назвали "найбільш недружні країни": на першому місці США, на другому Україна

1969 переглядів
0
Понеділок, 5 червня 2017, 18:05

На думку росіян, перше місце серед країн, які "найбільш недружні, вороже налаштовані до Росії" посідає США, друге - Україна.

Про це свідчать опитування російського "Левада-Центр".

До першої п’ятірки увійшли також Німеччина, Латвія та Литва.

Серед країн, які росіяни вважають своїми "найбільш близькими друзями, союзниками" - Білорусь, Китай, Казахстан, Сирія, Індія.

 
 

Більше половини опитаних (53%) заявили, що не бачать змін у стосунках між Росією та Євросоюзом, 18% відповіли, що стосунки погіршились, 13% вважають, що покращились.

33% респондентів на питання, чи знаходиться Росія у міжнародній ізоляції, відповіли – "скоріше, так". Ще 33% сказали – "скоріше, ні". 

Європейська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
СЦКК: Бойовики знову обстріляли житлові квартали Красногорівки
Ім'я Павла Шеремета внесли до Меморіалу журналістам
Під Києвом палають склади: 1500 кв.м, жертв немає
Любомира Гузара поховали в Києві
Усі новини
Фото

Вуличний митець звертає увагу людей на проблеми міста

Фестивальна історія

Як "Джаз Коктебель" втратив джаз і Коктебель, але знайшов себе