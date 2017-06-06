Рада відклала розгляд призначення омбудсмена

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Вівторок, 6 червня 2017, 09:31

Верховна Рада відклала розгляд призначення уповноваженого парламенту з прав людини до завершення спеціальної перевірки щодо кандидатів.

Про це на засіданні погоджувальної ради 6 червня повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передають "Українські новини".

"Виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК (Національне агентство з запобігання корупції) звернулося з проханням дати більше часу для перевірки всіх кандидатів", – сказав він.

За словами спікера, питання призначення омбудсмена буде розглянуто після того, як НАЗК надасть відповідні висновки.

Раніше парламент планував у вівторок, 6 червня, розглядати призначення уповноваженого.

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Теми: Верховна Рада
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