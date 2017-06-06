Рада відклала розгляд призначення омбудсмена
Верховна Рада відклала розгляд призначення уповноваженого парламенту з прав людини до завершення спеціальної перевірки щодо кандидатів.
Про це на засіданні погоджувальної ради 6 червня повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передають "Українські новини".
"Виникли перешкоди для розгляду цього питання. Зокрема, під час проходження спецперевірки НАЗК (Національне агентство з запобігання корупції) звернулося з проханням дати більше часу для перевірки всіх кандидатів", – сказав він.
За словами спікера, питання призначення омбудсмена буде розглянуто після того, як НАЗК надасть відповідні висновки.
Раніше парламент планував у вівторок, 6 червня, розглядати призначення уповноваженого.
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