Внаслідок обстрілу бойовиків поранено мирного мешканця Донеччини

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Вівторок, 6 червня 2017, 11:58

В селищі Верхньоторецьке Донецької області внаслідок вибуху снаряду отримав осколкове поранення мирний мешканець.

Про це повідомляє прес-служба облуправління Національної поліції.

"27-річний чоловік постраждав в результаті вибуху снаряду на вул. Комсомольська, в результаті обстрілу з боку тимчасово окупованої території", - кажуть там.

За даними поліції, вибух пролунав 5 червня близько 21:00.

"У момент розриву снаряду чоловік знаходився поблизу свого домоволодіння. Постраждалий отримав осколкові поранення лівої гомілки та був госпіталізований в лікарню міста Торецька", - йдеться в повідомленні.

Постраждалому надали медичну допомогу та рекомендували терапевтичне лікування.

За цим фактом поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Як повідомлялося, минулої доби проросійські НЗФ 77 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, а також вкотре обстрілювали й житлові квартали прифронтових населених пунктів. Внаслідок бойових дій зазнали поранень четверо українських захисників і один цивільний.

Українська правда

Теми: Донбас АТО надзвичайна подія Донецька область
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