Суд зобов’язав ГПУ відкрити справу через фіктивні дані у звіті "Батьківщини"

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Вівторок, 6 червня 2017, 12:34

Печерський суд Києва зобов'язав Генпрокуратуру відкрити справу через недостовірні дані у фінансовому звіті ВО "Батьківщина".

Про це повідомляють "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Основою цього рішення стала скарга юристів bihus.info на бездіяльність прокуратури щодо суттєвих порушень у партійному звіті політичної сили. Справу відкрито за фактом дій посадових осіб партії, які підпадають під статтю 366 ККУ - "Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів".

Розслідування програми щодо партійних фінансів виявило суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО "Батьківщина". Згідно зі звітом, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.

Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО "Батьківщина" і спростовували будь-які внески.

19 квітня юристи bihus.info повідомили Генеральну прокуратуру України про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду.

2 червня суд задовільнив скаргу та зобов’язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Детально "розкрити" донорів "Батьківщини" вдалося, зокрема, завдяки роботі аналітиків Громадського руху "Чесно".

Так, вони теж виявили, що "Батьківщина", яка задекларувала 7,5 мільйонів грн пожертвувань від громадян, часто фальсифікує походження цих коштів.

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Теми: Батьківщина
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