Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію

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Вівторок, 6 червня 2017, 14:15

Лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.

Про це Українській правді повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією джерела, судно в Ізмаілі було оформлено для виходу за кордон. Після цього корабель попрямував до Молдови в порт Джурджулешти. Там компанія судновласник "Червона рута" продала судно. Із Молдови судно вже під прапором Белізу прямує до Росії в порт Ростова-на-Дону.

 
 
Генерал Ватутін прямує до Ростова після продажу
marinetraffic.com

У коментарі «УП» директор з продажу компанії «Червона Рута» Леся Богуславська зазначила, що "Генерал Ватутін" цього року взагалі в рейс із туристами не виходив. «Цього року "Генерал Ватутін" з туристами не працював, як і три попередні роки», - зазначила вона.

Українська правда

Теми: кораблі Чорне море
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