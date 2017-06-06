Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію

Лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію, оскільки компанія-судновласник продала його.

Про це Українській правді повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

За інформацією джерела, судно в Ізмаілі було оформлено для виходу за кордон. Після цього корабель попрямував до Молдови в порт Джурджулешти. Там компанія судновласник "Червона рута" продала судно. Із Молдови судно вже під прапором Белізу прямує до Росії в порт Ростова-на-Дону.

Генерал Ватутін прямує до Ростова після продажу marinetraffic.com

У коментарі «УП» директор з продажу компанії «Червона Рута» Леся Богуславська зазначила, що "Генерал Ватутін" цього року взагалі в рейс із туристами не виходив. «Цього року "Генерал Ватутін" з туристами не працював, як і три попередні роки», - зазначила вона.

Українська правда