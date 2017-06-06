Тимошенко показала запис, де Ляшко молить Бога за її президентство

1406 переглядів
0
Вівторок, 6 червня 2017, 14:23

Нардеп Юлія Тимошенко продемонструвала Верховній Раді відеозапис, на якому у 2013 році депутат Олег Ляшко молить Бога, щоб її звільнили з в'язниці і обрали президентом.

"Я молю Бога, щоб Тимошенко була звільнена (із в'язниці – ред.) сьогодні. Це достойна людина, достойний лідер, яка достойна керувати нашою державою. Я не провидець, але я впевнений, що вона буде президентом", - каже Ляшко з екрану планшета, який на трибуну парламенту винесла лідерка "Батьківщини".

Це сталося після того, як головний "радикал" різко розкритикував газові контракти Тимошенко із "Газпромом", підписані в 2009 році, звинувативши її в тому, що через ці додговори Україна втратила близько 30 млрд доларів.

"Янукович вже пішов, а наступними в політичне небуття мають піти Тимошенко і Порошенко", - підсумував він свою тираду.

Євген Кізілов, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ засекретила розслідування щодо операції, яка планувалася в Криму
Стало відомо, чому лайнер "Генерал Ватутін" прямує в Росію
Верховна Рада взялася за медреформу
У САП кажуть, що проти Ситника немає провадження за розголошення
Усі новини
Мiсця i речi

Нові заклади Одеси, які варто відвідати цього літа

6 фільмів червня

"Час хризантем", "Трансформери: Останній лицар" і "Життя кабачка"