ГПУ засекретила розслідування щодо операції, яка планувалася в Криму

Генеральна прокуратура не розкриває подробиці розслідування обставин української операції, яка планувалася в 2014 році для того, щоб не допустити або ускладнити захоплення російськими військовими степової частини Криму.

Це випливає з відповіді Генпрокуратури на запит "Української правди".

На прохання повідомити про результати перевірки документів, які перебувають у Генеральному штабі Збройних Сил України, за період з 24.02.2014 по 10.03.2014 та вказати чи були допитані посадові або колишні посадові особи у цій справі, прокуратура повідомила лише, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 1.03.2014 щодо агресії РФ.

Воно стосується фактів планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації та Збройних сил РФ, що призвело до окупації території півострова Крим та інших тяжких наслідків.

Водночас у прокуратурі зазначають, що у "вказаному провадженні серед іншого досліджуються дії службових осіб сектору безпеки та оборони України щодо протидії військовій агресії Російської Федерації на території півострова Крим у лютому-березні 2014 року".

"Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії", – йдеться також у документі.

"Інша запитувана інформація є відомостями досудового розслідування і інформацією з обмеженим доступом, і на цей час не може бути розголошена", – сказано також у відповіді ГПУ.

Таким чином у військовій прокуратурі не відповіли також на запитання, чи встановлено, хто саме зупинив проведення спецоперації.

Нагадаємо, в інтерв'ю для спецпроекту "Української правди" Як ми втрачали Крим тодішній заступник начальника Генштабу, а нині начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що на початку окупації Росією Криму у Генштабі планували операцію, яка могла б змінити хід подій. Однак цю операцію не було реалізовано.

"Можливо, на засіданні РНБО було прийняте відповідне рішення. Якщо немає політичного рішення, військові такі рішення не приймають", - зазначив він.

За його словами, тодішній Начальник Генштабу Куцин підписав відповідні розпорядження. Однак після відвідування засідання РНБО на чолі з Турчиновим (який був головою ВР і в.о. президента на той час - УП), вони відмовились від проведення операції.

"Ці розпорядження, підписані рукою начальника Генштабу генерала Михайла Куцина, і досі є – вони зберігаються у цій теці з відповідним грифом "таємно", – зазначав Муженко.

Турчинов в інтерв'ю УП заявив, що про планування операції йому не повідомляли.

Після публікації спецпроекту УП Як ми втрачали Крим. Свідчення перших осіб України г оловна військова прокуратура почала розслідування обставин операції, яка планувалася під час подій у Криму.

Українська правда