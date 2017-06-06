Рада зробила крок до появи інспекторів паркування

Верховна рада прийняла за основу законопроект, яким регулюється сфера паркування транспортних засобів.

За відповідний проект закону №5364 проголосували 232 народних депутати.

У пояснювальній записці вказується, що законопроект передбачає створення механізму притягнення до відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень.

Також зазначається, що на лобовому склі порушника обов’язково будуть залишати "копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адмінвідповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису".

"Проект пропонує також надати уповноваженим місцевою владою інспекторам з паркування право притягати до відповідальності порушників правил зупинки-стоянки автомобілів в межах відповідного населеного пункту, якщо це порушення зафіксоване в режимі фотозйомки/відеозапису", - сказано у пояснювальній записці.

Автори законопроекту запевняють, що виключається конкуренція між поліцією та інспекторами з паркування щодо розгляду одних і тих же адмінправопорушень.

"І поліцейський і інспектор з паркування при фіксації правопорушення зобов‘язується роздрукувати копію постанови або спеціальне повідомлення про притягнення до адмінвідповідальності і залишити її на лобовому склі, що буде сигналом для іншої посадової особи про те, що відповідного порушника вже притягнуто до відповідальності", - сказано у записці.

Інспекторам з паркування пропонується надати право здійснювати евакуацію та доставку транспортних засобів на спецмайданчик чи стоянку за умови, що його розміщення суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, а також у разі паркування на місцях для інвалідів особами, що не мають такого права.

У пояснювальній записці також вказується, що після тимчасового затримання транспортних засобів про це буде повідомлено поліцію із зазначенням часу затримання та місця, куди евакуйовано ТЗ.

Цю інформацію планують розміщувати на офіційному веб-порталі відповідного муніципалітету і надсилати повідомленням на мобільні телефони власників ТЗ.

Українська правда