Рада планує розглянути законопроект на підтримку вступу України до НАТО
Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)" (№6470).
Про це повідомляє УНІАН.
За це рішення проголосували 260 народних депутатів із 374, зареєстрованих у сесійній залі.
Спікер парламенту Андрій Парубій, який є одним з авторів проекту закону, зазначив, що Верховна Рада може вже сьогодні розглянути цей законопроект.
Законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та "Про основи національної безпеки України" щодо вступу держави у НАТО.
Зокрема, у Закон України "Про основи національної безпеки України" пропонують додати формулювання, що метою України є "набуття членства в Організації Північноатлантичного договору".
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