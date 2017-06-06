Рада планує розглянути законопроект на підтримку вступу України до НАТО

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Вівторок, 6 червня 2017, 14:51

Верховна Рада України внесла до порядку денного сесії проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)" (№6470).

Про це повідомляє УНІАН.

За це рішення проголосували 260 народних депутатів із 374, зареєстрованих у сесійній залі.

Спікер парламенту Андрій Парубій, який є одним з авторів проекту закону, зазначив, що Верховна Рада може вже сьогодні розглянути цей законопроект.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та "Про основи національної безпеки України" щодо вступу держави у НАТО. 

Зокрема, у Закон України "Про основи національної безпеки України" пропонують додати формулювання, що метою України є "набуття членства в Організації Північноатлантичного договору".

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