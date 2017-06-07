У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Трампа

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "Известиям".

При цьому, за його словами, переговори пройдуть без традиційної заяви для представників ЗМІ.

6 червня посол США в Росії Джон Теффт під час спілкування з російськими журналістами повідомив, що домовленості про зустріч глав Росії і США на саміті в Німеччині немає. Однак Пєсков, відповідаючи на питання "Известий" про дату і місце переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа, пояснив, що ймовірність такої зустрічі все-таки є.

"У Гамбурзі - так, може, але дати немає", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що поки ймовірна тільки розмова двох лідерів. Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується.

Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.