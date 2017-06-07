У Кремлі анонсували зустріч Путіна і Трампа

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Середа, 7 червня 2017, 05:33

Зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа може відбутися в Гамбурзі на саміті країн "великої двадцятки", проте точна дата поки не узгоджена.

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "Известиям".

При цьому, за його словами, переговори пройдуть без традиційної заяви для представників ЗМІ.

6 червня посол США в Росії Джон Теффт під час спілкування з російськими журналістами повідомив, що домовленості про зустріч глав Росії і США на саміті в Німеччині немає. Однак Пєсков, відповідаючи на питання "Известий" про дату і місце переговорів Володимира Путіна і Дональда Трампа, пояснив, що ймовірність такої зустрічі все-таки є.

"У Гамбурзі - так, може, але дати немає", - сказав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що поки ймовірна тільки розмова двох лідерів. Заяви для преси за підсумками переговорів робити не планується.

Саміт групи країн "великої двадцятки" відбудеться в Гамбурзі 7-8 липня.

Теми: Путін Трамп
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