Під ніч бойовики обстріляли КП "Мар'їнка"

160 переглядів
0
Середа, 7 червня 2017, 08:40

6 червня на Донеччині бойовики знову обстрілювали позиції контрольного посту "Мар`їнка", де прикордонники несуть службу разом із військовослужбовцями Збройних сил України.

Вогонь бойовики відкрили близько 21:00 зі стрілецької зброї та АГС-17, повідомляє Державна прикордонна служба.

Обстріл незаконні збройні формування вели з боку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території.

Ніхто з українських захисників не постраждав.

Вогонь у відповідь не відкривали.

Прикордонники зазначають, що з початку цього року зафіксовано понад 30 обстрілів підрозділів Державної прикордонної служби України з боку російських найманців. 

Теми: Донбас бойові дії АТО Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Бойовики посилили обстріли, 8 військових ЗСУ поранені 7 червня 2017, 06:58
В зоні АТО 4 бійця отримали поранення – штаб 6 червня 2017, 18:46
Із початку року на Донбасі на мінах загинули 16 мирних жителів – Хуг 6 червня 2017, 18:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 7 червня. Янукович поховав "ширку", а Порошенко склав присягу президента
Доба в АТО: Бойовики посилили обстріли, 8 військових ЗСУ поранені
У США вважають, що інформагентство в Катарі зламали хакери з РФ
Путін заявив, що війну Росії і США "ніхто б не пережив"
Усі новини
Книга

Чому хороші люди роблять жахливі вчинки? Уривок з книжки "Ефект Люцифера"

Фестивальна історія

Як "Джаз Коктебель" втратив джаз і Коктебель, але знайшов себе