Лише в 1 з 18 міністерств облаштовано дитячу кімнату

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Середа, 7 червня 2017, 09:22

Із 18 міністерств лише в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства облаштовано кімнату для дітей співробітників.

Про це повідомлялось "Українські новини", посилаючись на відповіді міністерств і секретаріату Кабінету міністрів на запит агентства.

"На засіданні членів первинної профспілкової організації співробітників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 11 травня 2017 року було ухвалено рішення розглянути питання про облаштування кімнати для дітей співробітників Мінрегіону ... Отже, в Мінрегіоні ініціювали створення дитячої кімнати", – йдеться у відповіді міністерства.

Зазначається, що облаштування кімнати здійснено зусиллями співробітників відомства.

Наголошується, що перебувати в ній зможуть і діти відвідувачів міністерства.

У Мінрегіонрозвитку працює 250 жінок, 150 із яких мають неповнолітніх дітей (90 – дошкільного віку і 80 – шкільного).

У свою чергу, Міністерство молоді та спорту повідомило, що на даний момент дитяча кімната відсутня, але відомство звернулося до ДП "Національний спортивний комплекс "Олімпійський", який є балансоутримувачем будинку, з проханням розглянути можливість облаштування такої кімнати в адміністративній будівлі.

У вересні 2016 року міністр Кабміну Олександр Саєнко анонсував, що секретаріат планує відкрити кімнату для дітей у будівлі уряду, але станом на травень дана кімната відсутня.

У відповідях усіх інших міністерств зазначається, що дитячі кімнати у відомствах відсутні і їх відкриття найближчим часом не передбачено.

23 травня Міністерство соціальної політики заявило, що планує розробити і затвердити положення про діяльність дитячих кімнат в установах і організаціях.

Верховна Рада відкрила у своїй будівлі кімнату для дітей ще 29 жовтня 2015 року. На її облаштування витратили 72,8 тисячі гривень.

Теми: Кабінет міністрів
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