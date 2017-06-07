Суд взявся за клопотання НАБУ: на засіданні чекають дружину й тестя Насірова

Солом'янський районний суд Києва розглядає клопотання Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення до держбюджету внесеної за відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова застави 100 мільйонів в зв'язку з тим, що він не здав британський паспорт.

Пряму трансляцію із суду 7 червня веде "Радіо Свобода".

Наразі в засіданні оголошено перерву до 14.30. За цей час до суду мають з'явитися дружина та тесть Насірова, які вносили заставу.

Сам відсторонений глава ДФС наполягає, що не має ані британського паспорта, ані іншого громадянства крім українського.

Прокурор САП Роман Симків наполягає, що в антикорупційників є докази наявності подвійного громадянства.

"Ми посилаємось на відповідь з Британії щодо наявності такого паспорта", – сказав він журналістам у середу.

На засіданні суду в середу Насіров знову наголосив, що йому необхідне лікування за кордоном та зазначив, що сумлінно "виконує всі обовязки і жодним чином не намагається перешкоджати судовому процесу".

Захист Насірова в свою чергу зазначив, що НАБУ своїми заявами хоче "завдати шкоди репутації" відстороненого глави ДФС.

Адвокати також спростовують твердження НАБУ, що в квітні Насіров просив детективів дозволити йому відвідати змагання збірної України з дзюдо у Варшаві (Насіров є президентом Федерації дзюдо України).

"Пан Насіров жодного подібного клопотання не подавав. Ні в квітні, ні в травні", – стверджує адвокат.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Валентина Романенко, УП