Гройсман доручив Авакову "витрясти душу" зі схемників в регіонах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові МВС Арсену Авакову провести низку перевірок в регіонах для виявлення махінацій у сфері землеустрою та будівництва.

Він це зробив у середу на щотижневому засіданні уряду.

"Що стосується земельних оборудок, Арсен Борисович, я би Вас попросив дати окреме доручення підрозділам Національної поліції, які займаються економікою, по всій країні ретельно почати відпрацьовувати всі оборудки", - звернувся голова уряду до міністра внутрішніх справ.

Прем'єр підкреслив, що це має бути "серйозне відпрацювання". "Ви працюєте в плановому режимі, а треба зробити серйозне відпрацювання, щоб перевернути там усіх тих, хто дозволяє собі нечесно, непрозоро управляти земельними ресурсами на територіях", - наголосив він.

Прем'єр також нагадав, що в рамках децентралізації майже всі архітектурно-будівельні інспекції перейшли на рівень органів місцевого самоврядування, і зазначив, що в сфері будівництва також є зловживання.

"З одного боку питання щодо адаптації європейських норм… Не можуть міста обслуговувати інтереси забудовників. Середовище має бути комфортним для людей. Але іноді у нас нехтують нормами і на це всі очі закривають і багато де виникають зловживання в цьому питанні. Тому я би просив, Арсен Борисович, таке ж доручення по земельних оборудках і таких же оборудках в сфері будівництва. Витрясти душу цим ГАСКам (держінспекціям з архітектурно-будівного контролю –ред.), щоб жодних схем не було", – сказав прем'єр.

"Якщо в них є душа", – відповів на це Аваков.

"Ну тоді знайдіть і витрясіть", – наголосив Гройсман.

Євген Кізілов, УП