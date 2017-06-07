ОБСЄ підтверджує жертви серед мирних мешканців по обидва боки

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує жертви з обох боків лінії розмежування внаслідок обстрілів, які мали місце на початку червня.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 6 червня ввечері.

Так Місія підтвердила смерть жінки після обстрілів в окупованому Донецьку.

"У Донецькому обласному бюро судово-медичної експертизи, розташованому на території лікарні ім. Калініна, спостерігачі уточнювали отриману від російських офіцерів зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) інформацію про те, що до моргу було доправлено тіло жінки. Співробітники моргу повідомили спостерігачам, що тіло жінки привезли до них із вул. Луговського, що в мікрорайоні "Трудівські" Петровського району (15 км на південний захід від центру Донецька), у ніч із 4 на 5 червня", - йдеться у звіті.

За словами співробітників моргу, це була 37-річна матір 9-річного хлопця, який отримав поранення від того самого вибуху, що загинула жінка. Інформацію про те, що вона була матір’ю хлопця, Місії також підтвердили жителі мікрорайону "Трудівські".

Також патруль відвідав Донецьку обласну дитячу лікарню, куди з осколковими пораненнями госпіталізували 9-річного хлопця.

"Медпрацівники лікарні повідомили, що 4 червня, близько 22:00, із мікрорайону "Трудівські" Петровського району Донецька до них доправили 9-річного хлопця з осколковими пораненнями тулуба та черевної порожнини. Він потребував термінового хірургічного втручання. Лікарі також повідомили, що під час того інциденту загинула матір цього хлопця", - зазначається у звіті.

Окрім цього, патруль підтвердив поранення жінки після обстрілів у підконтрольному Україні місті Красногорівка.

"Спостерігачі відвідали лікарню в підконтрольному урядові м. Курахове (40 км на захід від Донецька) і розмовляли з 64-річною жінкою, яка повідомила, що її госпіталізували 3 червня з осколковими пораненнями шиї. Члени патруля Місії бачили, що в неї перебинтована шия та одягнута підтримуюча пов’язка для руки. Вона розповіла про те, що 3 червня, близько 16:30, почула вибух, коли йшла поблизу своєї квартири на вул. Восточній, 11, у підконтрольному урядові м. Красногорівка (21 км на захід від Донецька)", - йдеться у звіті.

Також Місія зафіксувала у підконтрольному ОРДО смт Старомихайлівка вирви від снарядів 152-м калібру.

Як повідомлялося, за інформацією голови поліції Донеччини В'ячеслава Аброськіна, 3 червня внаслідок мінометного обстрілу бойовиками Красногорівки постраждала місцева мешканка.