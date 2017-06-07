ВР проголосувала за спрощену екстрадицію порушників

1822 перегляди
0
Середа, 7 червня 2017, 13:14

Рада проголосувала за ратифікацію третього та четвертого додаткових протоколів до Европейської конвенції  про видачу правопорушників №0135.

Про це йдеться на сайті Ради.

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів, проти - 2, утримались - 99.

Відповідно до третього протоколу затриманий може дати згоду на екстрадицію до того, як завершаться формальні процедури.

Згідно з четвертим протоколом вносяться зміни до Європейської конвенції щодо строків давності, вимог до запитів на екстрадицію, видачі особи третій стороні, каналів і засобів зв'язку.

Третій та четвертий протоколи Україна підписала 20 вересня 2012 року у Відні.

Україна є Стороною Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до неї.

Детальніше про різницю у положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року та третього і четвертого додаткових протоколів можна переглянути за цим посиланням.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
12 людей загинули, 39 поранені в результаті двох терактів в Тегерані
ВАСУ припинив роботу, посилаючись на пожежу, ДСНС каже про мінування
У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 8 бійців
Президент підписав закон про збільшення розміру аліментів
Усі новини
Агенти змін в освіті

Директорка початкової школи "Дивосвіт" Анна Байовська

Що готувати у червні

Рецепти страв з сезонних продуктів