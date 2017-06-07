ВР проголосувала за спрощену екстрадицію порушників

Рада проголосувала за ратифікацію третього та четвертого додаткових протоколів до Европейської конвенції про видачу правопорушників №0135.

Про це йдеться на сайті Ради.

За відповідне рішення проголосували 227 народних депутатів, проти - 2, утримались - 99.

Відповідно до третього протоколу затриманий може дати згоду на екстрадицію до того, як завершаться формальні процедури.

Згідно з четвертим протоколом вносяться зміни до Європейської конвенції щодо строків давності, вимог до запитів на екстрадицію, видачі особи третій стороні, каналів і засобів зв'язку.

Третій та четвертий протоколи Україна підписала 20 вересня 2012 року у Відні.

Україна є Стороною Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, Додаткового протоколу 1975 року та Другого додаткового протоколу 1978 року до неї.

Детальніше про різницю у положень Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року та третього і четвертого додаткових протоколів можна переглянути за цим посиланням.