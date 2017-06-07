На хабарі в $5 мільйонів затримано тимчасового адміністратора банку

Правоохоронці затримали на хабарі у 5 мільйонів доларів особу, що здійснює тимчасову адміністрацію в одному з київських банків, головний офіс якого знаходиться в Дніпрі.

Про це "Українській правді" в середу повідомило джерело в Службі безпеки України.

За його даними, тимчасового адміністратора затримано на вимаганні хабаря від колишніх власників банку у розмірі 5 млн доларів.

Повідомляється, що він вимагав хабар за вирішення питань, пов'язаних із майном фінустанови, а також за вилучення з банку оригіналів певних документів.

Цю інформацію підтвердили в Генеральній прокуратурі. Її голова Юрій Луценко написав у Facebook, що затриманням хабарника займалися спільно ГПУ та СБУ.

"ГПУ спільно з управлінням К СБУ сьогодні (7 червня – ред.) під час отримання неправомірної вигоди в сумі $5 млн затримано одну з уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка розробила злочинну схему вимагання та одержання хабарів від керівників банківських установ, до яких введено тимчасові адміністрації", - повідомив він.

За його словами, таку високу плату чиновник вимагав за невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в порядок погашення банківськими установами зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами.

"Такі дії КК оцінює до 12 років позбавлення волі", - наголосив генпрокурор.

фото: прес-служба гпу

Українська правда