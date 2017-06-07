Чийгозу не дозволили побачитись з хворою мамою

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Середа, 7 червня 2017, 15:25

В окупованому Криму, 7 червня, суд у справі щодо Ахтема Чийгоза відмовив захисту в задоволенні двох клопотань.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає КримSOS.

Адвокат заявив, що недавно стало відомо про невиліковну хворобу матері Ахтема Чийгоза, чиї медичні показники вкрай невтішні. У зв'язку з цим захист звернувся до суду з проханням надати Чийгозу можливість побачитися з матір'ю.

"Було заявлено клопотання про надання Чийгозу короткострокового виїзду під конвоєм, для того, щоб зустрітися зі своєю матір'ю. На даний момент вона не може пересуватися і не може приїхати до нього в слідчий ізолятор, щоб зустрітися. Суд порахував, що такої можливості надати йому не може ", - розповів адвокат.

Російські судді цинічно відмовили Ахтему Чийгоз в праві попрощатися зі смертельно хворою матір'ю.

Захист також заявив клопотання про зміну запобіжного заходу Ахтему Чийгозу на домашній арешт, оскільки закон передбачає можливість зміни запобіжного заходу, в разі, якщо нові обставини не досліджувалися судами попередніх інстанцій.

"Про стан здоров'я його матері не було відомо в ті дні, коли проходило засідання першої інстанції, яка продовжила йому запобіжний захід до 8 липня і засідання апеляційної інстанції, якою затверджено це рішення. У цьому клопотанні суд також відмовив", - повідомив Микола Полозов.

Як відомо, раніше "Верховний суд Криму" продовжив арешт Ахтему Чийгозу на три місяці, до 8 липня.

Чийгоза затримали в січні 2015 роки за участь 26 лютого 2014 року в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму.

Тоді прихильникам України протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство", відбулися зіткнення.

Теми: Крим
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