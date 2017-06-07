Газовий контракт Тимошенко розглянуть на предмет загрози нацбезпеці

843 перегляди
0
Середа, 7 червня 2017, 15:40

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розгляне питання контракту з "Газпромом", який у 2009 році уклала Юлія Тимошенко, та його загрози національній безпеці.  

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 7 червня.

При голосуванні екс-член фракції "Батьківщина" Надія Савченко утрималася, оскільки висловлювала певні застереження.

Вона зазначила, що вважає недоречним виносити це питання на розгляд комітету, оскільки рішення комітету буде популістичним і не буде тягнути за собою ніякої відповідальності.

"Тому не варто витрачати час комітету, який повинен працювати на захист держави, на ваші війни з Тимошенко", – сказала вона звертаючись до лідера фракції БПП Артура Герасимова.

"Немає жодної війни з Тимошенко" – апелював їй нардеп.

"У нас є контракт, за яким – чітко підтверджено – Путін отримав більше 30 мільярдів доларів. Тільки уявіть, яка частина цих грошей пішла на закупівлю гармат і танків та зброї, якою вбивають наших людей.. Тож щиро прошу розібратися в ситуації", – продовжив Герасимов.

Як відомо, лідер фракції БПП Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради 6 червня закликав комітети ВР з нацбезпеки та антикорупційний негайно викликати екс-прем'єра Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року.

Він також повідомив, що "Блок Петра Порошенка" також хоче, щоб антикорупційні органи перевірили контракт 2009 року.

Тимошенко в свою чергу зазначила, що принцип сумнозвісний "бери або плати" на той час закладався у типовий контракт для всіх споживачів російського газу.

Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою проти партї "Батьківщина".

Більше про суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом" читайте у матеріалі "Нафтогаз" vs "Газпром". Чим завершилася битва під Стокгольмом".

Валентина Романенко, УП

Теми: Тимошенко Верховна Рада газ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Власенко перевів на Порошенка "стрілки" за газову переплату 6 червня 2017, 12:07
Тимошенко пригрозила команді Порошенка 6 червня 2017, 10:25
БПП звинувачує Тимошенко в державній зраді 6 червня 2017, 10:06
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко відкликав подання на притягне Бобова до відповідальності
На хабарі в $5 мільйонів затримано тимчасового адміністратора банку
В Ірпінській міській раді йдуть обшуки
12 людей загинули, 39 поранені в результаті двох терактів в Тегерані
Усі новини
Заповідник

Пара витратила 26 років, щоб наново виростити тропічний ліс в Індії

Кіно

Україна і Франція екранізують історичну драму про Анну Ярославну