Газовий контракт Тимошенко розглянуть на предмет загрози нацбезпеці
Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони розгляне питання контракту з "Газпромом", який у 2009 році уклала Юлія Тимошенко, та його загрози національній безпеці.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету 7 червня.
При голосуванні екс-член фракції "Батьківщина" Надія Савченко утрималася, оскільки висловлювала певні застереження.
Вона зазначила, що вважає недоречним виносити це питання на розгляд комітету, оскільки рішення комітету буде популістичним і не буде тягнути за собою ніякої відповідальності.
"Тому не варто витрачати час комітету, який повинен працювати на захист держави, на ваші війни з Тимошенко", – сказала вона звертаючись до лідера фракції БПП Артура Герасимова.
"Немає жодної війни з Тимошенко" – апелював їй нардеп.
"У нас є контракт, за яким – чітко підтверджено – Путін отримав більше 30 мільярдів доларів. Тільки уявіть, яка частина цих грошей пішла на закупівлю гармат і танків та зброї, якою вбивають наших людей.. Тож щиро прошу розібратися в ситуації", – продовжив Герасимов.
Як відомо, лідер фракції БПП Артур Герасимов на засіданні погоджувальної ради 6 червня закликав комітети ВР з нацбезпеки та антикорупційний негайно викликати екс-прем'єра Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року.
Він також повідомив, що "Блок Петра Порошенка" також хоче, щоб антикорупційні органи перевірили контракт 2009 року.
Тимошенко в свою чергу зазначила, що принцип сумнозвісний "бери або плати" на той час закладався у типовий контракт для всіх споживачів російського газу.
Нинішні ж заяви влади Тимошенко назвала "істерією, спрямованою проти партї "Батьківщина".
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Валентина Романенко, УП
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