Переважна більшість українців бачать весь Донбас у складі України

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Середа, 7 червня 2017, 19:33

Переважна більшість українців вважає, що відірвана війною частина Донецької області повинна залишатися у складі України.

Про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту.

Регіональний директор МРІ по Євразії Стівен Нікс заявив, що після трьох років триваючого конфлікту в східній частині України, який призвів до загибелі 10 тисяч і переміщену більш ніж 1,7 мільйона людей, українці рішучі в своєму прагненні відновити територіальну цілісність країни.

"Ці дані дуже важливі, так як вони свідчать, що український народ не приймає поділ своєї країни", - сказав він.

Близько 80 відсотків українців по всій країні і 73 відсотків на Донбасі вважають, що непідконтрольні Києву райони Донбасу повинні залишатися під контролем України.

"Тільки шість відсотків по всій країні і в 4% в окупованому Донбасі вважають, що ці райони повинні бути або відділені від України або стати частиною Росії", - йдеться у прес-релізі.

Вказується, що 72 відсотки жителів Донбасу виступають за створення робочих місць і економічного поліпшення в якості кращих способів, щоб зберегти Донбас частиною України.

Водночас в українців просили оцінити політичну ситуацію в країні.

Зокрема, 72% опитаних вважають, що країна вцілому рухається не у правильному напрямку. 13% опитаних вважають, що у правильному.

 

Головними проблемами для України опитані називають війну на Донбасі, корупцію чиновників і низький рівень промислового виробництва.

 

Для себе особисто українці вважають головними проблемами знецінення гривні, безробіття і війну на Донбасі.

 

Опитування проводилося з 21 квітня до 5 травня на всій території України, окрім непідконтрольних Києву територіях.  

Українська правда

Теми: опитування Україна Донбас
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