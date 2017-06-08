Комі заявив, що Трамп вимагав від нього лояльності

Президент США Дональд Трамп просив директора ФБР Джеймса Комі публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією і вимагав особистої відданості.

Про це йдеться в заяві Комі, опублікованій комітетом Сенату з розвідки напередодні слухань за його участі.

У заяві сказано, що протягом чотирьох місяців він провів дев'ять розмов з президентом Дональдом Трампом, що різко контрастує з тим фактом, що протягом трьох з половиною років з президентом Бараком Обамою Комі провів всього дві зустрічі.

За словами Комі, після своєї першої зустрічі з Трампом 6 січня він "відчув себе вимушеним" документувати розмови, чого раніше не робив.

Так, за свідченнями Комі, 27 січня Трамп запросив його на вечерю. Під час зустрічі президент запитав його, чи хоче він залишитися на посаді директора ФБР. Він визнав це питання дивним, тому що до цього Трамп двічі висловлював надію, що Комі залишиться на цій посаді.

При цьому Комі стривожило, як він стверджує, що Трамп намагається вибудувати "якісь покровительські відносини", які суперечать незалежному статусу ФБР. У відповідь Комі заявив, що хотів би продовжити службу і, що Трамп може розраховувати на його чесність.

Тоді Трамп прямо заявив: "Мені потрібна лояльність, я розраховую на лояльність". Комі нічого не відповів. Цей момент він описує як незручне мовчання.

Інша розмова Комі з Трампом відбулася 14 лютого, цього разу йшлося про колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна. Трамп заявив, що Флінн не зробив нічого поганого, спілкуючись з росіянами, але він повинен був піти у відставку через те, що ввів в оману віце-президента. Президент просив Комі припинити розслідування стосовно Флінна, називаючи його "хорошим хлопцем".

30 березня між Трампом і Комі відбулася телефонна розмова, під час якої президент заявив, що "російське розслідування" - це "хмара", яка заважає йому діяти від імені США і "укладати угоди для країни". Трамп запитав, що може зробити Комі, щоб "підняти цю хмару". Президент прямо заявив, що необхідно оголосити, що ФБР не веде щодо нього розслідування. В цьому випадку Комі підтвердив, що серед осіб, щодо яких триває розслідування, Трампа немає.

Однак у тій розмові Комі не уточнив, що ФБР і Мін'юст не хотіли б робити таку заяву, в основному, щоб не створювати необхідність повідомляти про зворотне, якщо ситуація зміниться.

Остання розмова Комі з Трампом відбулася 11 квітня. Тоді Трамп знову повторив, що "російське розслідування" заважає йому виконувати свою роботу. Трамп звільнив Комі з посади директора ФБР 9 травня.