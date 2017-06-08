Після заяви Комі, Трамп відчуває себе виправданим - Адвокат

Президент США Дональд Трамп задоволений тим, що колишній директор ФБР Джеймс Комі підтвердив, що він не є фігурантом розслідування про ймовірне втручання РФ у хід виборів в США.

Про це заявив адвокат Трампа Марк Казовіч, пише DW.com.

"Президент почувається цілком і повністю реабілітованим", - заявив він, додавши, що "нарешті приватні заяви" Трампа були публічно підтверджені.

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан інакше прокоментував свідчення Комі. За його словами, очевидно, що очікування лояльності від глави ФБР з боку президента недоречне.

В інтерв'ю медіакомпанії MSNBC 7 червня він підкреслив, що директор ФБР повинен бути незалежним, "і це вкрай важливо".

Раніше комітет Сенату з розвідки опублікував заяву Комі, в якій колишній директор ФБР повідомляє, що Трамп в ході зустрічі з ним в лютому просив припинити розслідування стосовно колишнього радника президента з національної безпеки Майкла Флінна.

Крім того, Трамп заявив Комі, що йому "потрібна лояльність" директора ФБР. Він просив також публічно оголосити, що в стосовно нього розслідування не ведеться.

Як відомо, 8 червня, Комі виступить із свідченнями в Сенаті США.