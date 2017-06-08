Порошенко підписав закон про ринок електроенергії

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Четвер, 8 червня 2017, 12:58

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ринок електроенергії".

Він це зробив під час виступу в четвер у місті Українка, що під Києвом.

"Сьогодні тут, а не в кабінеті, разом з вами я прийняв рішення про підписання цього закону і про початок процесу створення ринку електроенергії", - заявив голова держави, звертаючись до працівників Трипільської ТЕС, що розташована в Українці.

Він зазначив, що завдяки цьому закону Україна увійде до спільної енергетичної системи Євросоюзу, будуть введені біржі електроенергії і українські ТЕС матимуть можливість отримати справедливу ціну за свій продукт.

"Ринок, прозорий і ефективний, визначатиме ціну і перемагати буде той, хто найбільш ефективно працює", - додав Порошенко.

Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада підтримала цей закон 277 голосами депутатів.

Документ впроваджує норми Третього енергетичного пакету ЄС, у тому числі в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електроенергії і регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем та постачанням е/е.

Українська правда

Теми: Порошенко законодавство енергетика
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