НАЗК призначило повну перевірку декларацій Гонтаревої

2747 переглядів
0
Четвер, 8 червня 2017, 16:24

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в НАЗК.

За його даними, агентство ухвалило рішення, яким доручило заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому провести "контроль та повну перевірку" декларацій низки чиновників, серед яких є і Гонтарева.

Також у документі значаться заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, перший заступник начальника податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в Донецьку Олег Соколов, суддя Приморського райсуду Одеси Олег Крикливий, мер Лиману Донецької області Петро Цимідан та інші.

Як відомо, за 2016 рік глава Національного банку задекларувала 56,95 мільйона гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку.

За 2015 рік Гонтарева задекларувала 1,831 млн доларів і 61,934 тис. гривень на банківських рахунках.

Українська правда

Теми: Гонтарева НБУ декларації НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ще раз про плачевні результати "чистки" банків 30 травня 2017, 12:42
Після НБУ Гонтарева візьметься за квантову фізику 11 травня 2017, 14:33
Гонтарева допускає, що після відставки її будуть переслідувати 11 травня 2017, 10:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Поліція склала протокол на нардепа за п'яне водіння. Далі суд
НАЗК призначило повну перевірку декларацій Гонтаревої
Бойовики знову обстріляли житлові квартали Мар'їнки: поранено жінку
Держава більше не буде регулювати ціни на продукти
Усі новини
6 фільмів червня

"Час хризантем", "Його собаче діло", "Нікчемний Я 3"...

Книга

Чому хороші люди роблять жахливі вчинки? Уривок з книжки "Ефект Люцифера"