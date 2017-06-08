НАЗК призначило повну перевірку декларацій Гонтаревої

Нацагентство з питань запобігання корупції вирішило провести повну перевірку майнових декларацій за 2015 й 2016 роки голови НБУ Валерії Гонтаревої.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в НАЗК.

За його даними, агентство ухвалило рішення, яким доручило заступнику голови НАЗК Руслану Радецькому провести "контроль та повну перевірку" декларацій низки чиновників, серед яких є і Гонтарева.

Також у документі значаться заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко, перший заступник начальника податкової інспекції по роботі з великими платниками податків в Донецьку Олег Соколов, суддя Приморського райсуду Одеси Олег Крикливий, мер Лиману Донецької області Петро Цимідан та інші.

Як відомо, за 2016 рік глава Національного банку задекларувала 56,95 мільйона гривень доходів і 2,65 мільйона доларів заощаджень на банківському рахунку.

За 2015 рік Гонтарева задекларувала 1,831 млн доларів і 61,934 тис. гривень на банківських рахунках.

Українська правда